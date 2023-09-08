Жители трех улиц Калуги на три дня останутся без электричества

Со среды по пятницу, 13-15 сентября, в Калуге будут отключать электричество в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света в эти дни не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Знаменская, 16а-44, 23-47,

ул. Беляева, 18-42, 11, 13, 21, 23, 29,

ул. Салтыкова-Щедрина, 44.

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