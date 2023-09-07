В Калужской области 13 деревень останутся без электричества

В пятницу, 8 сентября, в Калужской области останутся без электричества 13 деревень Бабынинского района. Об этом сообщили в местной администрации.

Ремонтные работы продлятся с 9:00 до 17:00:

д. Вислово,

д. Хвалово,

д. Губино,

д. Дмитриевка,

д. Карачево,

д. Лапино,

д. Осиповка,

д. Спас,

д. Тимешово,

д. Холопово,

с. Пятницкое,

с. Варваренки,

д. Подберезье.

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