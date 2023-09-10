На четырех улицах Калуги отключат электричество 11 сентября

В понедельник, 11 сентября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 17:00:

ул. Луначарского, 20-30, 31, 33,

пер. Григоров, 9, 12, 14,

пер. Каракозова (полностью),

пер. Воскресенский, 12-32, 27-31.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.