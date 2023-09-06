На восьми улицах Калуги отключат электричество 8 сентября

В пятницу, 8 сентября, жители восьми улиц Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 17:00:

ул. Кирпичная, 1-27, 18-30,

пр-д Колхозный (полностью),

1-й пер. Брусничный (полностью),

пер. Кирпичный, 2-8, 3-7,

пер. Черепичный (полностью),

ул. Колхозная, 1а-23, 16-46, 59,

ул. Пухова, 2-24, 30,

ул. Высокая, 11, 11а.

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