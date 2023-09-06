В Калуге отключили электричество на 4 улицах

Утром в среду, 6 сентября, на четырех улицах Калуге отключили электричество. Это связано с реконструкцией воздушных линий электропередач, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».



Света не будет по адресам:

улица Кирпичная 1-27, 18-30

Проезд Колхозный(полностью)

1-й переулок Брусничный (полностью)

Переулок Кирпичный 2-8, 3-7

Вернуть электричество обещают к 17:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.