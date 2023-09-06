О массовых отключениях электричества предупредили в Калужской области

В среду, 6 сентября, в Калужской области из-за ремонтных работ наблюдаются проблемы с электричеством в Бабынинском районе. Об этом предупредили в местной администрации.

В районном центре света может не быть до 17:00 на улицах Лесной, Моторной, Южной, Солнечной, Строительной, Трубникова, Березовой, Дорожной, Полевой, Мира, Пухова, Крестьянской, Красная Горка, пер. Северном, Крестьянской, части Ленина, Дорожной, Березовой.

Также временно отключат свет в деревнях Егорьево, Каторгино, Покров, Шугурово, Сабуровщино, Сергиево, Безвель, поселке Газопровод.

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