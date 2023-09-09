«Никогда у нас в селе не было мусорной площадки, но деньги я платить обязана»: жители Калужской области жалуются на новые квитанции

Жители села Дубровский Сухиничского района Калужской области пожаловались на новые квитанции для оплаты вывоза мусора. Обращение опубликовано на странице главы региона.

- Пришли квитанции об оплате за вывоз ТБО. Никогда у нас в селе не было мусорной площадки, но деньги я платить обязана. За что? – задается вопросом местная жительница. - Обращалась в администрацию, ответ однозначный: «Мусорки не было, нет и не будет».

После этой жалобы власти заявили, что не будут брать деньги с жителей села Дубровский, так как там живет меньше пяти человек.

- С сентября оплата за вывоз мусора вам начисляться не будет по причине нецелесообразности установки контейнерной площадки, - заявили в администрации Сухиничского района.

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