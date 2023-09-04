Отключение воды в Калуге из-за работ на Синих мостах перенесли

В понедельник, 4 сентября, на планерке городской управы обсуждали переврезку водопровода на Синих мостах, из-за которой несколько районов Калуги останутся без воды.

Начальник управления капитального строительства Антон Демин рассказал о ходе работ. На этой неделе планируется закончить разбивку трассы под переустройство сетей, в скором времени начнется демонтаж гаражей и снос здания автосервиса.

Демин отметил, что переврезку водопровода планируется начать в пятницу.

Заместитель главного инженера водоканала Анатолий Казаков порекомендовал не проводить работы перед выходными и перенести переврезку на следующую неделю либо на четверг.

- Мало ли что пойдет не так, и необходимо будет что-то экстренно докупить, - отметил Казаков. - Это будет очень проблематично сделать в выходной день, если все затянется.

Сколько районов останутся без воды в Калуге, пока неизвестно. Предположительно, водоснабжение остановят на сутки.

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