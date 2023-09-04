Стали известны причины потопа на Малинниках в Калуге

Как мы уже рассказывали, в переулке Малинники в Калуге уже долгое время из-под земли течет вода.

В понедельник, 4 сентября, ситуацию прокомментировали на планерке в городской управе.

- На этом участке износ труб составляет 80-90%, - рассказал заместитель главного инженера водоканала Анатолий Казаков. - Нам необходимо заменить около 120 метров этой трубы. Планируем сделать это до начала отопительного сезона, ориентировочно, до 15 сентября.

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