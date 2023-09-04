В Калужской области семьи тратят на услуги ЖКХ и топливо 9,1% доходов

Калужская область заняла 21 место в России по доле семейного дохода, которая тратится на услуги ЖКХ и топливо. Результаты исследования в понедельник, 4 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Калужане отдают на это 9,1% дохода. Годом ранее показатель равнялся 7,7%.

Меньше всего на ЖКХ и топливо тратят в Дагестане - 6,2% от дохода семьи. Больше всего – в Магаданской области, где показатель равен 13,7%.

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