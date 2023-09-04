В каждом районе Калужской области поручили создать предприятия по переработке мусора

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник, 4 сентября, поручил в каждом районе региона создать предприятия по переработке мусора. Об этом он заявил по итогам заседания правительства.

- Задачу ликвидации стихийных мусорных свалок не решить без переработки и утилизации отходов, - подчеркнул Шапша. - Каждый город, каждый район должен провести работу, чтобы ее решить. Прежде всего, надо находить общий язык с людьми. Это мое поручение всем главам администраций. Мусор производят все. Поэтому на территории каждого муниципалитета нужно определить площадки, где будут созданы соответствующие перерабатывающие мощности. По-другому не получится. Иначе придется бесконечно решать проблему несанкционированных свалок.

По словам Шапши, уже к 2030 году Калужская область вместе с другими регионами России должна сортировать весь мусор.

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