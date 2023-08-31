В Калуге женщину тайком лишили дачного участка

В Калуге пенсионерка, инвалид 2 группы лишилась земельного участка в СНТ. Об этом случае в четверг, 31 августа, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Землю для садоводства калужанка получила от бывшего работодателя. Свидетельство о собственности у нее есть.

- При этом жителем областного центра обманным путем предоставлена выписка из протокола общего собрания членов СНТ о предоставлении земельного участка иному лицу, заверенная председателем СНТ, - разъяснили в прокуратуре. - Постановлением Городской Управы города Калуги утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительно согласовано предоставление земельного участка жителю областного центра в собственность.

Прокуратура обратилась в суд, который признал, что землей владеет именно пенсионерка. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле.

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