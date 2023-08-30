Потоп на Малинниках в Калуге обещают устранить за две недели

Ранее мы сообщали о жалобе калужан на поток воды около магазина Праздничный и проходной Ремпутьмаш на Малинниках.

Наша редакция обратилась в "Калугаоблводоканал".

- Ремонтные работы будут проведены в течение 2 недель, - отметили сотрудники предприятия. - Утечка произошла из-за аварийного состояния трубы.

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