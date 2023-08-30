В Калуге расселят и выставят на торги Дом Унковских

Дом №25 на улице Королева в Калуге, известный как Дом Унковских, собираются расселить в 2025 году. После этого здание будет выставлено на торги. Об этом в среду, 30 августа, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Условием для будущего собственника будет восстановление дома.

- Памятник культурного наследия будет включен в следующий этап программы расселения аварийного жилья, - пояснил Денисов. - Туда попадут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Перечень сформируют в начале следующего года. В него войдут около 100 домов, которые предстоит расселить в течение пяти лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.