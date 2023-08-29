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В Калужской области расторгли контракт с подрядчиком, провалившим вывоз мусора в двух районах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.08.2023 18:59 0 214
В Калужской области расторгли контракт с подрядчиком, провалившим вывоз мусора в двух районах

Контракт с подрядчиком, который занимался вывозом мусора в Дзержинском и Медынском районах, расторгнут. Об этом вечером во вторник, 29 августа, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Больше всего жалоб было от жителей Дзержинского района, - пояснил глава региона. - То техника сломалась, то водителей не хватает. У перевозчика была масса отговорок. Считаю так: не справляется – надо менять. 

По словам Шапши, сейчас нужно оперативно наладить работу нового подрядчика, чтобы ситуация исправилась.

Губернатор заявил, что такой случай будет наглядным примером перевозчикам во всех районах.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.08.2023 18:59 0 214
Тэги: мусор жкх
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