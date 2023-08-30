На трех улицах Калуги отключат электричество 31 августа

В четверг, 31 августа, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с ремонтными работами, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 17:00:

ул. Семеново Городище (полностью),

пер. Семеново Городище (полностью),

ул. Труда, 39.

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