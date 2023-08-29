На окраинах Калуги отключат электричество 30 августа

В среду, 30 августа, в районе Ольговки на окраине Калуги отключат электричество. Это связано с заменой оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 10:00 до 15:00:

ул. Дружбы, 5,

пер. Ольговский, 12,

СНТ «Карьерный».

Ранее сообщалось, что в этот день также не будет электричества на четырех других улицах города.

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