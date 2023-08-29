Еще на двух улицах Калуги отключат электричество 30 августа

В среду, 30 августа, на двух улицах Калуги отключат электричество из-за опиловки деревьев. Список домов опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Света не будет с 9:00 до 12:00:

ул. В.Никитиной, 22-28,

ул. Радищева, 11-19, 24, 26.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Калуге отключат электричество на улицах Никитина и Николо-Козинской.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.