Калугу ждет массовое отключение воды из-за реконструкции Синих мостов

На следующей неделе в Калуге запланировано массовое отключение воды из-за переврезки водопровода на месте реконструкции Синих мостов. Об этом сообщил 28 августа городской голова Дмитрий Денисов.

Воды не будет около суток. Какие именно районы попадут в зону отключения, пока не называется.

- На участке много переплетений разных коммуникаций. Есть и старые, ранее неучтенные сети, - пояснил Дмитрий Денисов. - Одна из таких – бывшая теплосеть КТЗ. Рабочие уже начали ее демонтаж. Это обязательно нужно сделать, чтобы в полотне дороги не было других сетей и в будущем не случалось просадок.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.