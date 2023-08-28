На двух улицах Калуги отключат электричество 30 августа

В среду, 30 августа, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 5:30 до 23:00:

ул. Никитина, 18-28, 31, 33, 35, 39а, 47, 49, 53,

ул. Николо-Козинская, 57.

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