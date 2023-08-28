Калужскую область поручили подготовить к отопительному сезону к 15 сентября

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил всем районам, а также Калуге и Обнинску подготовиться к отопительному сезону до 15 сентября. Об этом он заявил в понедельник, 28 августа.

- В этом году на эти цели направляем 851 миллион рублей, - отметил глава региона. - Серьезную поддержку получили от Правительства РФ. Благодаря механизмам инфраструктурного меню дополнительно привлекли 1,1 миллиарда рублей на модернизацию теплового комплекса в Малоярославце, обновление котельной и теплосетей в Калуге. Поручил главам администраций городов и районов принять все меры, чтобы запланированные работы были выполнены качественно и в срок.

Сейчас готовность объектов ЖКХ в целом по региону составляет 94%.

- Но есть отстающие муниципалитеты, - заявил Шапша. - Есть те, которые в прошлом году не получили паспорта готовности. Региональный минстрой прошу уделить им особое внимание.

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