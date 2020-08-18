Улица Луговая в Калуге превратилась в болото

В четверг, 17 августа, на улице Луговой напротив школы №1 в Калуге произошла коммунальная авария. Жители улицы пожаловались в редакцию на то, что вода затопила всю дорогу.

- С 6 утра вода льется, пройти невозможно, - рассказала наша читательница.

Из-за затопления людям приходится с большими усилиями пробираться к детскому садику. Калужане сразу же обратились в водоканал, но реакции не последовало.

Стоит отметить, что через данный участок дороги происходит объезд Синих мостов.

В пятницу, 18 августа, проблема не была решена, вода до сих пор течет. Мы обратились за комментариями в водоканал.

- Заявка есть в нашей диспетчерской службе, - отметили сотрудники предприятия . Работы будут проведены в порядке очередности. По нашей информации, произошла авария на частных сетях.

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