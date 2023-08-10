В Калужской области к административной ответственности привлекли 38 коммунальных организаций

В четверг, 10 августа, в прокуратуре Калуги рассказали о результатах мониторинга обеспечения населения коммунальными услугами, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По итогу были восстановлены права более 600 жителей региона.

В этом году пресекли 35 случаев незаконного прекращения подачи коммунальных услуг и предоставления услуг ненадлежащего качества.

Из-за допущенных нарушений 38 организаций привлекли к административной ответственности.

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