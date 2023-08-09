Стало известно на каких улицах в Калуге отключат свет 10 августа

В Калуге и окрестностях областного центра 9 августа отключат электроэнергию. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.



Дома будут обесточены с 08:00 до 17:00:

д.Ждамирово р-н ГНС



ул.5-я Тарусская 13,19а-51а,16а,16б



ул.8-я Тарусская 1,1а,3,4,5,7,8,8а,9,11,12,13,14,28



ул.10 Тарусская 6б,8а,10,12а,б,г; 13,18б,в,д,19в,20,46



ул.11 Тарусская 1б,5б,12,13а,14,15,16,17,19а,20,21б,21,25г,84б



ул.12 Тарусская 4,6,8,9,20,27,42,53



ул.13 Тарусская 22,34-44,54-86



ул.Изобретателей 3,11,21,23,29-47



ул.Малиновая 4,8,9,16,19,21,23

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