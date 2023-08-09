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Стало известно на каких улицах в Калуге отключат свет 10 августа

Софья Фирсова
Опубликовано: 09.08.2023 17:35 0 287
Стало известно на каких улицах в Калуге отключат свет 10 августа

В Калуге и окрестностях областного центра 9 августа отключат электроэнергию. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Дома будут обесточены с 08:00 до 17:00:

  • д.Ждамирово р-н ГНС   
     
  •  ул.5-я Тарусская 13,19а-51а,16а,16б 
     
  •  ул.8-я Тарусская 1,1а,3,4,5,7,8,8а,9,11,12,13,14,28       
            
  • ул.10 Тарусская 6б,8а,10,12а,б,г; 13,18б,в,д,19в,20,46     
                     
  • ул.11 Тарусская 1б,5б,12,13а,14,15,16,17,19а,20,21б,21,25г,84б 
     
  • ул.12 Тарусская 4,6,8,9,20,27,42,53 
            
  • ул.13 Тарусская 22,34-44,54-86     
                   
  • ул.Изобретателей 3,11,21,23,29-47 
     
  • ул.Малиновая 4,8,9,16,19,21,23

                                                                                                                                                    

 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 09.08.2023 17:35 0 287
Тэги: недвижимость жкх электроэнергия
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