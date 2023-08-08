На окраинах Калуги отключат электричество 10 августа

В четверг, 10 августа, на окраинах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

с. Грабцево, ул. Советская, Садовая, Юбилейная, Курсантов,

д. Бутырки частично.

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