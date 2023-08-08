В Калуге жителей аварийных домов переселят на улицу Кукареки

До конца года в Калужской области планируется досрочно завершить расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В Калуге большое количество жителей аварийных домов переселят на улицу Кукареки рядом с окружной дорогой. Там сейчас строятся два 10-этажных дома.

- В них приобретены 233 квартиры для переселения 536 жителей аварийных домов площадью 6,7 тыс. кв. м., - пояснили в министерстве. - Оба здания находятся в высокой степени готовности, в них уже идут отделочные работы. Объекты введут в эксплуатацию в начале октября.

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