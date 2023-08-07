Окраины Калуги останутся без электричества 8 августа

Во вторник, 8 августа, в Калуге без электричества останутся правобережные деревни. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключение связано с работами по замене аварийной опоры.

Света не будет с 9:00 до 17:00:

д. Воровая,

д. Шахты,

д. Шопино частично.

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