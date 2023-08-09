На двух улицах Калуги отключат электричество 10 августа

В четверг, 10 августа, две улицы Калуги останутся без электричества. Там пройдут ремонтные работы, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 6:00 до 22:00:

ул. Болотникова, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 22, 24,

ул. Жукова, 37-49.

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