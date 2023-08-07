На четырех улицах Калуги отключат электричество 9 августа
В среду, 9 августа, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света не будет с 9:00 до 12:00:
- ул. Вилонова, 31, 39, 41,
- ул. Луначарского, 51,
- ул. Первомайская, 12, 10-48, 31-91,
- пер. Никитина, 17-29.
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