В Калуге отремонтировали два исторических дома

В Калуге завершается ремонт двух домов, построенных в XIX веке. Здания имеют исторический статус, сообщил в понедельник, 7 августа, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Работы по ремонту крыш и фасадов подходят к концу в пер. Старичков, 4 и пер. Воскресенском, 7, - пояснил Лежнин. - До начала работ специализированная организация, имеющая лицензию Минкульта России, провела обследование и подготовила проектно-сметную документацию.

Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы.

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