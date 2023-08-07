На трех улицах Калуги отключат электричество

Во вторник, 8 августа, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

ул. Никитина, 56, 58, 62а,

ул. Горького, 82, 85а,

ул. Энгельса, 110, 113.

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