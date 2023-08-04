На двух улицах Калуги отключили электричество 4 августа

В пятницу, 4 августа, дома на двух улицах Калуги остались без электричества. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет примерно до 15:00.

В зону отключения попали дома №52, №54 и №56 на улице Октябрьской, а также дома №1-11 в переулке Парковом.

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