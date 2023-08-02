На окраине Калуги отключат электричество 7 и 8 августа

В понедельник и вторник, 7-8 августа, в селе Грабцево на окраине Калуги отключат электричество. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Советской, Садовой, Юбилейной и Курсантов.

Также в зону отключения попадет часть соседней деревни Бутырки.

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