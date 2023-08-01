На трех улицах Калуги отключат электричество 3 августа

В четверг, 3 августа, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

2-й Загородный проезд, 1-33, 10-40,

2-й Крайний проезд, 1, 2-10,

ул. 1-я Загородная, 28а.

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