В Калуге опасные колодцы обнаружили на Правом берегу

На улице 65 лет Победы в Калуге рядом с жилыми домами шесть канализационных колодцев не были закрыты люками. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Колодцы представляли угрозу для местных жителей и животных.

После вмешательства прокуратуры люки вернули. Также выяснилось, что эти канализационные сети являются бесхозными. Теперь городская управа примет их на баланс.

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