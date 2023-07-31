На трех улицах Калуги отключат электричество 2 августа
В среду, 2 августа, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с заменой приборов учета, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Школьная, 2, 4.
- ул. Буровая 1, 3, 5, 7, 9.
- ул. Железнодорожная Островского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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