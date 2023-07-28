На трех улицах Калуги отключат электричество 31 июля
В понедельник, 31 июля, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света не будет с 9:00 до 16:00:
- пер. Колхозный, 6-22, 1-31,
- пр-д Колхозный, 2-14, 3, 5,
- ул. Рубежная, 7-29, 2-10.
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