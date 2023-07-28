На трех улицах Калуги отключат электричество 31 июля

В понедельник, 31 июля, в Калуге не будет электричества на трех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 16:00:

пер. Колхозный, 6-22, 1-31,

пр-д Колхозный, 2-14, 3, 5,

ул. Рубежная, 7-29, 2-10.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.