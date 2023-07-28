В Калуге жителям улицы Циолковского вернули деньги за горячую воду из-за аварии

Жителям 15 многоквартирных домов на улице Циолковского в Калуге пересчитали плату за горячую воду из-за аварии, которая произошла в июне. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Без горячей воды калужане оставались больше 20 часов.

Деньги жильцам этих домов вернули после вмешательства прокуратуры.

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