На окраине Калуги экстренно отключили электричество
Утром в четверг, 27 июля, деревня Шопино в Калуге осталась без электричества. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Причиной отключения стали неотложные работы, пояснили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Свет обещают вернуть в ближайший час.
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