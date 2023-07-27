На окраине Калуги экстренно отключили электричество

Утром в четверг, 27 июля, деревня Шопино в Калуге осталась без электричества. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Причиной отключения стали неотложные работы, пояснили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Свет обещают вернуть в ближайший час.

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