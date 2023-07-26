В Калуге в микрорайоне Кошелев отключили свет
В среду, 26 июля, около 4 часов дня жители калужского Кошелева жаловались на отсутствие электричества.
В «Единой диспетчерской службе» сообщили о том, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за прорыва электрокабеля на РП-50.
В данный момент ведутся восстановительные работы. Неполадки устранят приблизительно к 17:00.
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