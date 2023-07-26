В Калуге в микрорайоне Кошелев отключили свет

В среду, 26 июля, около 4 часов дня жители калужского Кошелева жаловались на отсутствие электричества.

В «Единой диспетчерской службе» сообщили о том, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за прорыва электрокабеля на РП-50.

В данный момент ведутся восстановительные работы. Неполадки устранят приблизительно к 17:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.