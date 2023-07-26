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На шести улицах Калуги отключат электричество

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 15:46 1 278
На шести улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 27 июля, в Калуге шесть улиц останутся без света. Это связано с заменой опоры, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 23:30 27 июля до 06:00 28 июля:

  • Улица Декабристов, 1-19, 2-18.
     
  • Улица Воскресенская, 25/1, 25/2.
     
  • Улица Никитина, 1-25, 10, 12, 12а, 12д.
     
  • Улица Луначарского, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 43.
     
  • Улица Первомайская 15-21, 37
     
  • Переулок Никитина 1-15, 4, 6.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 15:46 1 278
Тэги: недвижимость жкх электроэнергия
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