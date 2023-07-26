На шести улицах Калуги отключат электричество
В четверг, 27 июля, в Калуге шесть улиц останутся без света. Это связано с заменой опоры, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 23:30 27 июля до 06:00 28 июля:
- Улица Декабристов, 1-19, 2-18.
- Улица Воскресенская, 25/1, 25/2.
- Улица Никитина, 1-25, 10, 12, 12а, 12д.
- Улица Луначарского, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 43.
- Улица Первомайская 15-21, 37
- Переулок Никитина 1-15, 4, 6.
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