В пригородах Калуги отключат свет 27 июля
В четверг, 27 июля, восемь населенных пунктов и одна улица в Калуге останутся без электроснабжения. Свет отключат из-за ремонтных работ.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет
- на улице Железняки.
- в деревнях Черносвитино, Белая, Карачево, Бабенки, Горневская Слобода.
- поселок Трудовой.
- село Грабцево.
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