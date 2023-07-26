В пригородах Калуги отключат свет 27 июля

В четверг, 27 июля, восемь населенных пунктов и одна улица в Калуге останутся без электроснабжения. Свет отключат из-за ремонтных работ.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет

на улице Железняки.

в деревнях Черносвитино, Белая, Карачево, Бабенки, Горневская Слобода.

поселок Трудовой.

село Грабцево.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.