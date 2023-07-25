Пригороды Калуги останутся без света
В среду, 25 июля, в пригородах Калуги отключат электроэнергию из-за ремонтных работ.
По сообщению единой диспетчерской службы, с 9:00 до 17:00света не будет по следующим адресам:
- деревня Лихун
- деревня Петрово
- деревня Григоровка
- деревня Ильинка
- деревня Жерело
- село Рожки
- деревня Новоселки
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