Пригороды Калуги останутся без света

В среду, 25 июля, в пригородах Калуги отключат электроэнергию из-за ремонтных работ.

По сообщению единой диспетчерской службы, с 9:00 до 17:00света не будет по следующим адресам:

деревня Лихун

деревня Петрово

деревня Григоровка

деревня Ильинка

деревня Жерело

село Рожки

деревня Новоселки

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