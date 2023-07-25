В Калуге возбудили уголовное дело после обрушения стены в доме на улице Королева

Мы уже рассказывали о жуткой ситуации в доме №25 на улице Королева в Калуге, где жители остались без электричества, воды и газа. На прошлой неделе на эту публикацию отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А вечером в понедельник, 24 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Дом, являющийся объектом культурного наследия, признали аварийным в 2018 году, но жителей так и не расселили. В начале июля внутри дома частично разрушилась кирпичная стена, из-за чего и были перекрыты все коммуникации.

- Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка, - заявили в СК. - Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации.

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