Несколько районов Калуги остались без воды из-за аварии на улице Телевизионной
В понедельник в центральной части Калуги, а также в районах Середа, Подзавалье, Малинники и на Московской площади наблюдаются проблемы с водоснабжением, сообщили 24 июля в «Калугаоблводоканале»
Причина – ремонтные работы на улице Телевизионной, 2б.
Вернуть воду во все дома обещают до 20:00 вторника, 25 июля.
После ремонтных работ возможно присутствие примесей в воде.
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