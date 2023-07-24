На трех улицах Калуги отключат электричество 25 июля
Во вторник, 25 июля, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Из-за ремонтных работ света не будет с 13:00 до 15:00:
- ул. Веры Никитиной, 22-28,
- ул. Радищева, 11-19,
- ул. Лесная, 12-24.
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