Массовое отключение электричества запланировали в Людиново

В пятницу, 21 июля, в Людиново не будет электричества в домах на 14 улицах. Об этом сообщили в администрации района.

Света не будет из-за ремонтных работ с 9:00 до 16:00.

В зону отключения попадут Мичурина, Островского, Пархоменко, Плеханова, Полякова, Пушкина, С. Хотеевых, Советская, Ф. Игнаткина, Апатьева, Дзержинского, К. Маркса, Калинина и Луначарского.

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