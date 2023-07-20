На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 июля
В воскресенье, 23 июля, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Линейная, 18-30/5, 9-15,
- пер. Линейный, 4-8,
- ул. Московская, 251-263,
- пер. Поселковый, 2, 4, 6, 8,
- пер. Строительный, 3-7, 11-19, 2/12.
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