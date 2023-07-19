В Калуге завершился капремонт кровли дома на улице Дзержинского

Завершился капитальный ремонт кровли дома №63 по ул. Дзержинского.

Вместе с жителями в предварительной приёмке проведённых работ принял участие первый заместитель председателя Гордумы Калуги Александр Иванов.

- Жильцы дома отметили чёткость и оперативность в работе подрядчика. Были высказаны замечания по приведению в порядок территории, прилегающей к торцу дома, а также по расположению водостоков. Подрядная организация заверила жителей, что в течение двух недель все недостатки будут устранены, - прокомментировал Александр Иванов.

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