Стало известно, какие управляющие компании Калуги придерживают плату за электричество
В четверг, 13 июля, калужская сбытовая компания опубликовала антирейтинг управляющих компаний.
Сумма задолженности за электроэнергию составила 226,9 миллионов рублей.
Самый большой долг накопился у трех «управляшек».
Вот их список:
- ООО «УК Горизонт» (г. Калуга);
- МБУ «СЖО» (г. Калуга)
- ООО УК «Суворовец» (г. Обнинск).
Лидер антирейтинга – МБУ «Служба жилищного обеспечения». УК задолжала энергетикам свыше 17 миллионов рублей за электроэнергию, потребленную с ноября 2020 года. В этом году учреждение погасило только 10% задолженности.
На втором месте - ООО «УК Горизонт». Задолженность организации составила свыше девяти с половиной миллионов рублей. Организация заключила договор электроснабжения в 2021 году и с того момента оплатила менее 50% потребленной электрической энергии.
Замыкает список должников ООО УК «Суворовец». Управляющая компания накопила долг в размере 4 миллионов рублей перед Калужской сбытовой компанией и оплачивает менее половины электроэнергии. Просроченная задолженность за энергопотребление УК не погашается.
Калужская сбытовая компания призывает «управляшек» погасить долги в досудебном порядке, а в дальнейшем своевременно оплачивать счета за энергетические ресурсы.
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