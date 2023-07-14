Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
История Калуги Падения дронов Статьи

Стало известно, какие управляющие компании Калуги придерживают плату за электричество

Софья Фирсова
Опубликовано: 14.07.2023 11:23 1 263
Стало известно, какие управляющие компании Калуги придерживают плату за электричество

В четверг, 13 июля, калужская сбытовая компания опубликовала антирейтинг управляющих компаний.

Сумма задолженности за электроэнергию составила 226,9 миллионов рублей.

Самый большой долг накопился у трех «управляшек».

Вот их список:

- ООО «УК Горизонт» (г. Калуга);

- МБУ «СЖО» (г. Калуга)

- ООО УК «Суворовец» (г. Обнинск).

Лидер антирейтинга – МБУ «Служба жилищного обеспечения». УК задолжала энергетикам свыше 17 миллионов рублей за электроэнергию, потребленную с ноября 2020 года. В этом году учреждение погасило только 10% задолженности.

На втором месте - ООО «УК Горизонт». Задолженность организации составила свыше девяти с половиной миллионов рублей. Организация заключила договор электроснабжения в 2021 году и с того момента оплатила менее 50% потребленной электрической энергии.

Замыкает список должников ООО УК «Суворовец». Управляющая компания накопила долг в размере 4 миллионов рублей перед Калужской сбытовой компанией и оплачивает менее половины электроэнергии. Просроченная задолженность за энергопотребление УК не погашается.

Калужская сбытовая компания призывает «управляшек» погасить долги в досудебном порядке, а в дальнейшем своевременно оплачивать счета за энергетические ресурсы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова
Опубликовано: 14.07.2023 11:23 1 263
Тэги: недвижимость жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Как выбрать качественный диван
Почему антивирус является важной частью защиты вашего компьютера?
Речные круизы как актуальный тренд

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru