Стало известно, какие управляющие компании Калуги придерживают плату за электричество

В четверг, 13 июля, калужская сбытовая компания опубликовала антирейтинг управляющих компаний.

Сумма задолженности за электроэнергию составила 226,9 миллионов рублей.

Самый большой долг накопился у трех «управляшек».

Вот их список:

- ООО «УК Горизонт» (г. Калуга);

- МБУ «СЖО» (г. Калуга)

- ООО УК «Суворовец» (г. Обнинск).

Лидер антирейтинга – МБУ «Служба жилищного обеспечения». УК задолжала энергетикам свыше 17 миллионов рублей за электроэнергию, потребленную с ноября 2020 года. В этом году учреждение погасило только 10% задолженности.

На втором месте - ООО «УК Горизонт». Задолженность организации составила свыше девяти с половиной миллионов рублей. Организация заключила договор электроснабжения в 2021 году и с того момента оплатила менее 50% потребленной электрической энергии.

Замыкает список должников ООО УК «Суворовец». Управляющая компания накопила долг в размере 4 миллионов рублей перед Калужской сбытовой компанией и оплачивает менее половины электроэнергии. Просроченная задолженность за энергопотребление УК не погашается.

Калужская сбытовая компания призывает «управляшек» погасить долги в досудебном порядке, а в дальнейшем своевременно оплачивать счета за энергетические ресурсы.

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